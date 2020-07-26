سيارة تدهس حشداً في برلين و7 مصابين على الأقل

ثلاثة تعرّضوا لجروح خطيرة وخضع أحدهم للإنعاش

أكدت إدارة الإطفاء المحلية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا من جرّاء دهس سيارة حشداً من المواطنين في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد.

ووفق "روسيا اليوم" أكدت إدارة إطفاء برلين على حسابها في "تويتر" أن ثلاثة من المصابين تعرّضوا لجروح خطيرة، وخضع أحدهم لإجراءات الإنعاش.