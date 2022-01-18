جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهرجان شرورة الشتوي 3

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف ومتابعة من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ومتابعة انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي أنه خلال هذه الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة على المهرجان والمواقع الأخرى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع المهرجان.