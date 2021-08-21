عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"

رفع أكثر من 58 سيارة مهملة

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها ضمن حملة صور وأرسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي؛ حيث رفع أكثر من 58 سيارة مهملة، وسيستكمل إقفال البلاغات وفقًا للخطة المعدة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على إغلاقها وفقًا للتصنيفات المرفقة في تطبيق "بلدي"، واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

ونوه المتحدث الرسمي للأمانة ثامر القاران، بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS