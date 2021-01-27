بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر بمرحلته الثانية

بهدف تنويع الفرص للباحثين عن عمل وزيادة مداخيلهم الشهرية

أكّد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تمّ فتح المرحلة الثانية للتقديم على منتج "نفاذ" للعمل الحر، والموجّه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية.

ويقدم منتج "نفاذ" تمويلاً نقدياً يصل إلى 60 ألف ريال لأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، وكذلك تمويل سيارات للراغبين في العمل في مجال توجيه المركبات بتمويل يصل إلى ١٥٠ ألف ريال.

وأكد البنك أنه يسعى من خلال منتج "نفاذ" لتحقيق عددٍ من الأهداف كتنويع الفرص للباحثين عن العمل وزيادة مداخيلهم الشهرية، وتوعية المجتمع بمفهوم العمل الحر والفرص المتاحة في السوق.

وتمّ ربط الحصول على تمويل المنتج بشهادة العمل الحر لضمان حصول المستفيد على عددٍ من المميزات كفرصة فتح حساب بنكي (تجاري)، وإمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض المعلنة في بوابة العمل الحر.

جديرٌ بالذكر أن البنك اعتمد خلال عام ٢٠٢٠ تمويل أكثر من (٦٠) ألف مستفيد بقيمة فاقت الـ (٣) مليارات ريال، تنوّعت بين تمويل أصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، والنقل التشاركي ممّن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات.