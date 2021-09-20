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أكدت أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة

"الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

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دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.

وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.