أمين عسير يوقِّع 4 عقود لـ"بلدية بيشة" بقيمة 65 مليون ريال

شملت الحدائق والسفلتة وسوقًا للمواشي وتطوير المخططات

وقَّع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد بن كساب الحميدي، أربعة عقود لبلدية بيشة بتكاليف إجمالية تقدر بـ ٦٥ مليون ريال، شملت الحدائق والسفلتة والإنارة وسوقًا للمواشي وأعمال تطوير للمخططات.

وأوضح رئيس بلدية بيشة، المهندس مصلح العلياني، أن تلك المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الهادفة إلى توفير الخدمات البلدية، وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة بيشة من المشاريع، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات البلدية، وبما يتواكب مع النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة.

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22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 11:19 PM

شملت الحدائق والسفلتة وسوقًا للمواشي وتطوير المخططات

أمين عسير يوقِّع 4 عقود لـ"بلدية بيشة" بقيمة 65 مليون ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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وقَّع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد بن كساب الحميدي، أربعة عقود لبلدية بيشة بتكاليف إجمالية تقدر بـ ٦٥ مليون ريال، شملت الحدائق والسفلتة والإنارة وسوقًا للمواشي وأعمال تطوير للمخططات.

وأوضح رئيس بلدية بيشة، المهندس مصلح العلياني، أن تلك المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الهادفة إلى توفير الخدمات البلدية، وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة بيشة من المشاريع، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات البلدية، وبما يتواكب مع النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة.

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