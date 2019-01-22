أمين عسير يوقِّع 4 عقود لـ"بلدية بيشة" بقيمة 65 مليون ريال

شملت الحدائق والسفلتة وسوقًا للمواشي وتطوير المخططات

وقَّع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد بن كساب الحميدي، أربعة عقود لبلدية بيشة بتكاليف إجمالية تقدر بـ ٦٥ مليون ريال، شملت الحدائق والسفلتة والإنارة وسوقًا للمواشي وأعمال تطوير للمخططات.

وأوضح رئيس بلدية بيشة، المهندس مصلح العلياني، أن تلك المشاريع تأتي في إطار خطة البلدية الهادفة إلى توفير الخدمات البلدية، وتلبية احتياجات المواطنين في محافظة بيشة من المشاريع، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات البلدية، وبما يتواكب مع النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة.