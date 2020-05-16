"مدني جازان" يبطل مفعول لغمَ أرضي جرفته سيول منقولة من اليمن

المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.