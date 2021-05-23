"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة تمتد إلى الطائف

سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والقصيم والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الطائف، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.