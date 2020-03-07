البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي

قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا".

وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.

‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.