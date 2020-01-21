"القرني" ينال الدكتوراه من ماليزيا في "الموهبة والإبداع والتفوق"

حصل الطالب بجامعة العلوم الماليزية USM، "محمد علي حزمي القرني، على درجة الدكتوراه في تخصص "الموهبة والإبداع والتفوق"، إثر مناقشة رسالة الدكتوراه من قبل لجنة المناقشات بالجامعة والمكونة من ثمانية أعضاء.

نبارك للدكتور القرني، سائلين الله له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

