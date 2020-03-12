"المغامسي" داعياً الناس لترك كثير مما اعتادوه: واكبوا جهود الدولة لتطويق "كورونا"

قال: يجب التعاون مع "الصحة" دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات مع التوكل على الله

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ #صالح_المغامسي: إن ما تقوم به الدولة من جهود احترازية متتابعة في سبيل تطويق فيروس "كورونا" يجب أن يصاحبه وعي المواطن والمقيم، وترك كثير مما اعتاده الناس شرعاً أو عُرفاً.

وتابع عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "كما يجب التعاون مع وزارة الصحة؛ وذلك دفعاً لما هو أعظم من الشرور والآفات، مع صدق التوكل على الله والتسليم لقدره".