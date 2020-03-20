تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب

ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.