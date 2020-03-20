تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب

ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.

المغرب فيروس كورونا الجديد

3

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 07:48 PM

ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 74 حالة

تسجيل 8 حالات إصابة جديدة و3 وفيات بـ "كورونا" في المغرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

0 1,181

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتسجد في المغرب إلى 74 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنه تم تسجيل ثمان حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بكل من مدن مكناس والقنيطرة وسلا، وتسجيل ثلاث وفيات، و349 حالة مخبرية سلبية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المغرب فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020