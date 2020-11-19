"انتكاسة جديدة للتشبث بالسلطة".. توقعات بتأكد خسارة "ترامب" لجورجيا

إعلان نتائج إعادة الفرز اليوم والتصديق عليها غداً

يتوقع أن تؤكد ولاية جورجيا، اليوم (الخميس)، فوز جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بعد إعادة فرز الأصوات المضنية، وهو ما سيشكل انتكاسة أخرى لجهود "ترامب" للتشبث بالسلطة.

وذكر مسؤولو جورجيا أنهم يتوقعون إعلان النتائج اليوم، قبل الموعد النهائي للتصديق غداً.

ومن جانبه، بين كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، وهو جمهوري، أن إعادة الفرز اليدوي لما يقرب من 5 ملايين صوت من غير المرجح أن تقوض هامش الفوز الأولي لـ"بايدن" البالغ 14000 بما يكفي لتحقيق فوز "ترامب" في الولاية، وفقاً لـ"رويترز".

من شأن ذلك أن يترك لـ"ترامب" عددًا متضائلًا من الخيارات لإلغاء نتائج الانتخابات، التي فاز فيها الديمقراطي "بايدن" بـ 5.8 مليون صوت إضافي على مستوى البلاد، وباستثناء سلسلة من الأحداث غير المسبوقة، سيؤدي "بايدن" اليمين في 20 يناير.

وسيؤدي تقليب أصوات جورجيا البالغ عددها 16 صوتًا إلى ترك "ترامب" على الأقل دولتين متنازع عليهما بشدة بعيدًا عن قلب فوز "بايدن".