وزير النقل: نستهدف خدمة 400 مليون مسافر بحلول العام 2030م

قال إن العام الجاري شهد توقيع 88 مشروعاً لتطوير الطرق بالمملكة

قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن مطارات المملكة تخدم 100 مليون مسافر خلال العام، ونستهدف أن نصل إلى خدمة 400 مليون مسافر بحلول العام 2030.

وتفصيلاً، قال الوزير الجاسر في لقائه على قناة الإخبارية السعودية بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 2020: تربط مناطق ومدن ومحافظات المملكة شبكة طرق كبيرة، حيث وصلت أطوال الطرق المعبدة إلى 73 ألف كم، مما جعلها في المركز الأول في مؤشر ترابط شبكة الطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019م.

وأضاف: التوسع في الاستثمار بالمناطق اللوجستية من خلال المبادرات الحكومية أو القطاع الخاص تعزز الاستفادة من خدمات منظومة النقل، كما تساهم المنظومة في تسهيل قيام عدد من الصناعات والخدمات التي تبنى حول المدن.

وتابع: يتميز موقع المملكة الجغرافي بقيمة تنافسية تتوسط فيها أكبر ثلاث قارات بالعالم، ونعمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا.

وواصل: يتوفر في المملكة بنية تحتية كبيرة في أنماط النقل المختلفة، وتم الإنفاق على بناء منظومة النقل أكثر 400 مليار خلال العشر سنوات الماضية، والمملكة مستمرة في الاستثمار بالبنية التحتية.

وأكد: نسعى لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص عبر عدة قنوات أكثر فاعلية، وتجربة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة نموذج ناجح للشراكة المثمرة.

وأردف: نستهدف تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة بالكامل، وتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بالإضافة لإطلاق توسعة وإنشاء صالات جديدة لـ 5 مطارات أخرى.

وأشار إلى توقيع 88 مشروعاً خلال 2019م تستهدف تطوير مختلف الطرق بالمملكة، بالإضافة لـ 110 مشاريع صيانة تغطي شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة لرفع جودة الطرق وتحسين مستوى السلامة فيها.

وقال: نستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وتشغيل قطار الحرمين بكامل طاقته، وإكمال عملية الدمج ما بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة سار.

ونوه بحدوث تقدم إيجابي خلال السنتين الماضيتين في خفض معدلات الوفيات من الحوادث على الطرق من 26 إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وطموحنا أفضل من ذلك الكثير، ونسعى لتسريع وتيرة العمل مع الجهات ذات العلاقة في رفع مستوى السلامة على الطرق.