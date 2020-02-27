نادي الفروسية يكمل جاهزيته لسباق "كأس السعودية".. الأضخم والأغلى على مستوى العالم

بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار

أقام نادي الفروسية، اليوم، حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأضخم والأغلى على مستوى العالم "كأس السعودية"، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عضو مجلس إدارة بنادي الفروسية، والقائمين على البطولة والفرسان الدوليين المشاركين.



وجرى خلال الحفل استعراض الخيول الأغلى في العالم، والتي وصلت للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في تاريخ سباقات الفروسية.



يشار إلى أنه تم تسجيل البطولة عالميًّا كأغلى بطولة في تاريخ سباقات الخيل، بجوائز تتجاوز 29 مليون دولار.