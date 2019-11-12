مجدداً القنصلية في هونج كونج تحذّر: لا تقربوا هذه المناطق

قالت: نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق عدة؛ نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تود القنصلية التنبيه على المواطنين السعوديين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مناطقSai Wan Ho, Kwai Fong, Kowloon Tong نظراً لاندلاع أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في ظل استمرار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون بدءاً من أمس 11 نوفمبر.

وتشهد هونج كونج منذ أمس مظاهرات في مناطق عدة، وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونج كونج، أطلقت النار على المحتجين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.