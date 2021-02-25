"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 308 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 فبراير 2021، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376377 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 308 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367323 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6480 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2574 والحالات الحرجة 473 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 فبراير 2021، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376377 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 308 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367323 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6480 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2574 والحالات الحرجة 473 حالة.