"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 308 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 فبراير 2021، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 376377 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 308 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367323 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6480 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2574 والحالات الحرجة 473 حالة.