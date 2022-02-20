شاهد.. أمير مكة يدشن عددًا من مشروعات المياه بالطائف بأكثر من 9 مليارات ريال

شملت مشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة.

وشملت التي دشنها الأمير الفيصل، نقل مياه (عرفات-الطائف) بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة-رنية-الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليون و630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.

واطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه والتي بلغت قيمتها ما يزيد على 9 مليارات و821 مليون ريال، جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات.

ودشن الأمير خالد الفيصل خلال زيارته بعد عصر اليوم لمحافظة الطائف مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه بالطائف وعددًا من مشروعات المياه في المحافظة شملت نقل مياه (عرفات-الطائف) بضح 176400م3 في اليوم، ونظام نقل مياه الطائف (تربة-رنية-الخرمة) 156 ألف م3 في اليوم، ومشروع المرحلة الثانية للخزن الاستراتيجي في مكة المكرمة والذي يحوي 8 خزانات بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليون و630 ألف م3 والمرحلة الأولى في الطائف بواقع 9 خزانات تتسع لقرابة مليون و530 ألف م3.

عقب ذلك ترأّس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات الطائف وميسان والمويه ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة الطائف 9 مليارات و433 مليون ريال شملت 17 مشروعًا تابعة لأمانة المحافظة، و14 مشروعًا تابع للشؤون الصحية، و13 مشروعًا تابعًا لشركة المياه الوطنية، ومشروعًا واحدًا تابعًا لمكتب شؤون الإسكان بالمحافظة، و5 مشاريع تابعة لجامعة الطائف، و3 مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم، ومشروعين تابعين لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، و10 مشاريع تابعة لإدارة الكهرباء، و4 مشاريع تابعة لمطار الطائف الدولي، وخمسة مشاريع تابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد.

كما دشن أمير لمنطقة مشروعًا لإدارة التعليم بمحافظة الطائف يتمثل في إنشاء مجمع نخب التعليمي، ومشروعين تابعين لشركة المياه الوطنية يتمثلان في تنفيذ عقد خزان الرحمانية وتصميم وتنفيذ عقد خزان الشريف.

وفي محافظة ميسان تجاوزت قيمة المشاريع 26 مليون ريال تمثلت في 5 مشاريع تابعة لإدارة الطرق والنقل، و3 مشاريع بلدية، وفي محافظة المويه بلغت قيمة المشاريع أكثر من 193 مليون ريال شملت 5 مشاريع تابعة لوزارة النقل، ومشروع إنشاء شبكة هوائية مزدوجة تابعة لشركة الكهرباء، و6 مشاريع بلدية في كل من بلديتي المويه وظلم، كما دشن سموه 8 مشاريع في المحافظة شملت المركز الحضاري ومباني بلدية ومرافق عامة ومسالخ بقرى المويه ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وحدائق وساحات وممرات مشاة.

ويستكمل الأمير خالد الفيصل، غدًا الاثنين، جولاته بزيارة محافظات تربة والخرمة ورنية.