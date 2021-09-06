برعاية "سبكيم".. مجلس الجمعيات الأهلية و"تنامي" يطلقان مبادرة تأسيس 20 وحدة حوكمة

كمرحلة أولى.. من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح ودعم النزاهة والمحاسبة والمشاركة

أطلق مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” مبادرة المجلس تأسيس 20 وحدة حوكمة الجمعيات الأهلية بالمملكة كمرحلة أولى، وذلك برعاية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).



وقع الاتفاقية التي تمت بين الطرفين رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون ورئيس مجلس إدارة جمعية “تنامي” الدكتور فؤاد العبدالكريم، وذلك بمقر مسرعة “سراج” بحي الملقا، بحضور المهندس عبدالله السعدون الرئيس التنفيذي لـ "سبكيم"، والمهندس مطر الظفيري نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري.



وتهدف المبادرة إلى تأسيس 20 وحدة حوكمة في 20 جمعية أهلية وذلك من أجل تعزيز الشفافية والإفصاح لدى هذه الجمعيات وفي القطاع، عبر المحاسبة والمشاركة وتعزيز النزاهة، إذ ينتج عن تطبيق الحوكمة عدد من الفوائد منها: تطوير جهاز إداري تخطيطي وتنفيذي، العمل على أسس وأنظمة تتوافق مع الوزارة، تحقيق أقصى أداء وإنتاجية بالجمعية، تطبيق أسلوب رقابي وإشرافي سليم، وتعزيز مصداقية القطاع لدى المجتمع والجهة المشرفة.



وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة والذي يعد مجلساً إشرافياً يتولى الإشراف على المجالس الفرعية التابعة له في جميع مناطق المملكة التي تشرف على الجمعيات الأهلية والتي يبلغ عددها حتى الآن 1910 جمعيات حسب إحصاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



وتعد “تنامي” رائدة التطوير في القطاع إذ تعد أول جمعية تطوير على مستوى المملكة، وتقدم مشاريع ريادية تخدم القطاع مثل مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، حاضنة الأعمال “سراج+”، معمل الابتكار التنموي، مركز الإعلام التنموي، “تنامي تك”، المجتمعات المهنية، وغيرها، فيما تملك العديد من الشراكات والمشاريع التطوير مع العديد من المؤسسات الريادية الأهلية والخاصة.

وتأتي رعاية “سبكيم” للمبادرة انطلاقاً من دورها الريادي في المسؤولية المجتمعية حيث حرصت “سبكيم” على دعم المشاريع المستدامة في القطاعات غير الربحية إيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود ودعم القطاعات انطلاقاً من قيمها الراسخة ودورها كشركة كبرى في المملكة العربية السعودية.



حضر توقيع الاتفاقية الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، الدكتور سلمان المطيري الأمين العام لمجلس الجمعيات، ومن “تنامي”، خالد بن عبدالعزيز العواد الأمين العام لـ”تنامي”، مصعب آل راكان مطور الأعمال ومدير المبادرة، الدكتور زيد الخمشي المشرف على مركز الإعلام التنموي، وعدد من منسوبي الجمعية ومنسوبي الإعلام والصحافة.