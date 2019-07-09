السبت.. انطلاق معرض "حس" بمدينة الرياض

لإيجاد حراك فني متفاعل بمشاركة 13 عملاً

يفتتح معرض "حس" بجاليري "نيوديزاين" في مدينة الرياض، يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة أيام بمشاركة 13 عملاً فنياً.

وسيتضمن المعرض أعمال كل من الدكتور سلطان الزياد، وخديجة الربعي، عبدالله الأحمري، ماجد المفرح، محمد الجميعة، ومحمد الأسمري.

وقال الأكاديمي الدكتور سلطان الزياد: معرض "حس" يهدف إلى إيجاد حراك فني خصوصاً في مثل هذه الأوقات من السنة، وهذا هو دور الفنان في إثراء المجتمع ونقل رسالة الفن للمتلقي عبر اللوحة.

وأضاف: ليست للفن مواسم، وإنما يتمثل دور الفنان في إيصال رسالته طيلة أيّام السنة؛ تماشياً مع ما تشهده المملكة من تقدم في الكثير من المجالات.

من ناحيتها، قالت الفنانة التشكيلية خديجة الربعي: ما نعيشه اليوم من تطور يجعل على الفنان مسؤولية كبيرة في ايجاد حراك فني يثري الساحة التشكيلية فكرياً وبصرياً، فلطالما كان الفن روح المجتمع وثراءه في نقل الحضارات.