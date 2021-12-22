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من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

منذ بدء العمل فيه.. 54907 مستفيدين من خدمات عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية

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قدمت عيادات "تطمّن" في الحدود الشمالية خدماتها لـ54907 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمّن" تُقدم من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمّن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين.