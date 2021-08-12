"الوطني للأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 09:25 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الوطني للأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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