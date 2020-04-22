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خصوصًا من يعانون من مشاكل تنفسية ومرضى القلب والسمنة المفرطة والمدخنين

"متحدث الصحة": كورونا يؤثر بشدة على أصحاب الأمراض المزمنة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر اليومي لمستجدات فيروس كورونا؛ أن أصحاب الأمراض المزمنة هم عرضة للإصابة بالفيروس، وممكن لأي شخص أن يكتسب الفيروس، لكن قوة وتأثير الفيروس تكون أقوى على أصحاب الأمراض المزمنة كمن لديه مشاكل تنفسية أو أمراض القلب والمدخنين وأمراض السمنة المفرطة، أو فشل بعض الأعضاء مثل الفشل الكلوي والنساء الحوامل.



وتابع: نناشدهم باتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر واستخدام التباعد الاحتماعي، والبقاء في المنازل أقصى مدة ممكنة وتجنب الخروج منها.

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