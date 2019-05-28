محافظة جدة تدعو قائدي المركبات لاستخدام الطرق البديلة

نصب 57 علَماً للدول المشاركة في قمم مكة ترحيباً بوجودها

دعت محافظة جدة مستخدمي طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأندلس وجسر الميناء إلى تجنبها، واستخدام الطرق البديلة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بغرض منع الازدحام المروري وهي طريق الحرمين وطريق المدينةوطريق الأمير ماجد "السبعين" وطريق الملك فهد "الستين" وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد بالكورنيش.

جاء ذلك على خلفية انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان، وإفساح المجال للمشاركين في المؤتمر من الوصول دون زحام.

وأكدت المحافظة أن التعاون في ذلك سيسهم في إنجاح الخطط المرورية والتنظيمية لهذا اللقاء المبارك.

وقد نُصبت أعلام الدول المشاركة وعددها 57 دولة على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة مروراً بجسر الخير ثم طريق مكة السريع وحتى داخل العاصمة المقدسة؛ ترحيباً بمقدم المشاركين.