صورة معبرة: ابتسامة وفنجان قهوة يجسدان عُمق التآخي بين "المحمدَيْن"

تداول رواد موقع "تويتر" صورة معبِّرة، تعكس عُمق التآخي بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بُعيد وصول الأخير إلى الإمارات اليوم (الأربعاء)، وإجراء مراسم الاستقبال الرسمي له في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.
وتُظهر الصورة، التي حظيت بإعجاب رواد "تويتر"، الزعيمَيْن وهما يتبادلان ابتسامة، مِلْؤها الود، فيما يرتشفان القهوة.زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
حظيت بإعجاب رواد "تويتر"
تداول رواد موقع "تويتر" صورة معبِّرة، تعكس عُمق التآخي بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بُعيد وصول الأخير إلى الإمارات اليوم (الأربعاء)، وإجراء مراسم الاستقبال الرسمي له في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.
وتُظهر الصورة، التي حظيت بإعجاب رواد "تويتر"، الزعيمَيْن وهما يتبادلان ابتسامة، مِلْؤها الود، فيما يرتشفان القهوة.