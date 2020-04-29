تشاد تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

52 شخصاً أُصيبوا بالفيروس.. تماثل 19 منهم للشفاء

أعلنت تشاد اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، بأن 52 شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي؛ تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

فيروس كورونا الجديد

0

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:27 AM

52 شخصاً أُصيبوا بالفيروس.. تماثل 19 منهم للشفاء

تشاد تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,231

أعلنت تشاد اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، بأن 52 شخصاً أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي؛ تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020