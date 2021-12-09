وظائف واستثمار.. أمير تبوك ينوّه بدعم القيادة لمشروعات "الرؤية 30" و"نيوم"

أشار إلى الفرص المأمولة للأبناء خلال لقائه بـ"النصر" الرئيسِ التنفيذي للشركة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيسَ التنفيذي لشركة نيوم المهندس "نظمي النصر".

وفي بداية الاستقبال، رحّب الأمير بالمهندس "النصر"، ونوه بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قِبَل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.

وأشار أمير تبوك إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة، ومنها مشروع نيوم من فُرَص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص.

من جهته، أعرَبَ الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس "نظمي النصر" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير كل الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.