حصيلة اضطرابات كازاخستان.. اعتقال 5.135 شخصاً وأضرار مادية بـ 175 مليون يورو

إبقاء مطار ألماتي مغلقاً حتى استقرار الأوضاع

أعلنت السلطات الكازاخستانية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت 5.135 شخصاً في إطار 125 تحقيقاً مختلفاً خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقدير الأولي لقيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الاضطرابات بلغ نحو 175 مليون يورو.

وأضافت أنها سجلت نهب أكثر من مائة متجر ومصرف، وتدمير أكثر من 400 سيارة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، ذكر وزير الداخلية إرلان تورغومباييف، أن "الوضع استقر في كل مناطق البلاد، وعملية مكافحة الإرهاب متواصلة لإعادة فرض النظام".

وعاد هدوء نسبي ليخيم على ألماتي فيما يطلق عناصر الشرطة النار في الهواء من حين إلى آخر؛ لمنع السكان من الاقتراب من الساحة المركزية في المدينة، أما مطار ألماتي الذي احتله المتظاهرون لفترة وجيزة فسيبقى مغلقاً حتى يستقر الوضع، وكان يفترض أن يستأنف نشاطه غداً.

وفي مؤشر خجول إلى عودة الوضع إلى طبيعته، أعاد حوالى ثلاثين متجر سوبرماركت فتح أبوابه في ألماتي، اليوم، في وقت يعرب فيه السكان عن قلقهم من حصول نقص في المواد.