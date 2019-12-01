عدن.. مجهولون يغتالون مدير البحث الجنائي أمام منزله

أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص

قتل الرائد صلاح الحجيلي مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الأحد)؛ برصاص مجهولين.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية بعدن، أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلاً من الرصاص "الحجيلي" أثناء تواجده أمام منزله في حي العيادات في المنصورة.

وأوضح المصدر أن "الحجيلي" أسعف إلى مستشفى صابر، القريب من موقع الحادثة لكنه فارق الحياة.

وسبق لـ"الحجيلي" النجاة من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته في 25 يناير (كانون الثاني) 2016.