أمير الحدود الشمالية يبحث المشاريع التوسعية بالمنطقة

خلال استقباله نائب رئيس شركة معادن

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس شركة معادن، المهندس خالد العوهلي، الذي قدم له عرضًا عن المشاريع التوسعية بالمنطقة.

وبحث أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاستقبال المقومات التعدينية للمنطقة ومدى فعاليتها في بناء مستقبل مثمر، ورسم مرحلة جديدة تضمن إيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز بيئة الأعمال وتنمية الحراك الاستثماري في المنطقة ورفع جاذبيتها لرؤوس الأموال لاسيما في الصناعات التعدينية والنشاطات ذات العلاقة؛ نظراً لما تزخر به المنطقة من احتياطات كبيرة من خام الفوسفات والغاز وغيره من الثروات المعدنية.

وأعرب "العوهلي" من جانبه عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على ما يولي من دعم ورعاية للتنمية في المنطقة واهتمامه البالغ بالتطور الصناعي الذي تشهده المنطقة، موضحًا أن الشركة في أعمالها بالمنطقة تستند على عمل تكاملي مع إمارة المنطقة نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.