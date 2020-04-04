أمير الباحة: قرارات خادم الحرمين تؤكد حرصه الدؤوب على أبناء وبنات الوطن

أكد أهميتها لمجابهة التحديات التي يواجهها العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا

نوه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالأمر الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “ يحفظه الله" بأن تتحمل الدولة 60% من رواتب موظفي ‫القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس ‫كورونا‫.

‫وأكد أمير المنطقة أنه رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع لمواجهة هذا الوباء إلا أن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله يصدر أمره الكريم وذلك حرصاً واهتماماً منه على أبناء وبنات هذا الوطن ولتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية على منشآت القطاع الخاص.

وأضاف بأن الدولة أيدها الله منذ بداية هذه الأزمة أصدرت عدة أوامر وقرارات وإجراءات جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وذلك من دعم للاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات.

وسأل أمير الباحة المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يبذلانه من جهود جبارة لتوفير سبل الراحة والرفاهية للشعب السعودي وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره.