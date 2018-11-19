ضَبْط فندق مخالف توزَّع من خلاله وجبات مجهولة المصدر بالمدينة المنورة

إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية

ضبطت بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وقوة المهمات والواجبات الخاصة، فندقًا مخالفًا يتم من خلاله توزيع وجبات إعاشة مجهولة المصدر في أكثر من طابق داخل الفندق.

وجرى إتلاف أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية وتسليم العمالة للجهات الأمنية.

