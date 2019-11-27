"الإحصاء" تدشن "مركز البيانات" وتنال شهادة "TIER II"

يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها

دشّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بمقر الهيئة في الرياض؛ "مركز البيانات" الذي يعدُّ أحدث المراكز من حيث البنية التقنية وجودتها؛ إذ سيرفع مستوى العناية بالمعلومات والمحافظة عليها.



ويأتي تدشين المركز في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع "تعداد السعودية 2020"، وتماشيًا مع برامج ومبادرات التحول التي تنفِّذها الهيئة مؤخرًا، والتي حقَّقت نقلةً نوعيَّةً واسعةً في مجال البيانات وتوفيرها على المستوى المحلي والدولي.



وحصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" من معهد "Uptime" الأمريكي المتخصص في تقييم مراكز البيانات العالمية؛ نظير موثوقية وثبات الأنظمة الإلكترونية لجميع مكوِّنات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة، وتوافرها على مدار الساعة، والتي تعدُّ أولى الشهادات العالمية التي أحرزتها الهيئة مع تدشين مركز البيانات؛ وهي تأكيد على مستوى العناية برفع مستوى الأداء داخل منظومة العمل الإحصائي في المملكة وتكامُله مع الجهات الإقليمية والدولية.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن تدشين "مركز البيانات" يهدف إلى تضمين بيانات أعمال الهيئة المختلفة من "النشرات، والمسوح الميدانية، وبيانات السجلَّات الإدارية"، إضافةً إلى البيانات الخاصة ببرنامج مصدر، فضلًا عن الأعمال المستقبليَّة التي تشمل على سبيل المثال مشروع "تعداد السعودية 2020" والأعمال الإحصائية المختلفة.



وأكد "التخيفي" أن أهمية حصول الهيئة العامة للإحصاء على شهادة "TIER II" تأتي من كونها شهادة عالمية بمقاييس ومعايير صارمة، وتستخدم كمقياس لموثوقية وثبات وتوافر الأنظمة الإلكترونية لجميع مكونات البنية التحتية للتقنية في مركز البيانات بالهيئة على مدار الساعة.



وقال: الحصول عليها يضيف تميزًا للأعمال التقنية بالهيئة، وأن هذه الشهادة تُعطي رسالةً بأن الهيئة العامة للإحصاء تتبنَّى المعايير والمقاييس الدولية في مجال التقنية، وتسعى دائمًا إلى مواكبة آخر ما توصَّلت إليه التقنية على مستوى العالم.