معهد إعداد القادة يعلن عن دوري الأكاديميات في 9 مناطق

لإحياء روح المنافسة واكتشاف المواهب

أعلن معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، عن إقامة دوري الأكاديميات لكرة القدم والألعاب المختلفة للفئات السنية، للأكاديميات التي سبق لها التسجيل في موقع المعهد والبالغ عددها ١٣٢ أكاديمية، حيث سيقام الدوري في كل من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم وحائل وتبوك وجازان وعسير والشرقية، بنظام التصفيات وإعلان بطل لكل منطقة.

ويهدف المعهد لإحياء روح المنافسة وزيادة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز الثقة بالنفس والقدرات في شتى الألعاب المختلفة للأكاديميات التي تعد رافداً مهماً في تطوير وصقل المواهب واللاعبين تمهيداً لانطلاقتهم نحو التميز وتمثيل المنتخبات السعودية في البطولات القارية والدولية.

وسيعلن المعهد في الأيام المقبلة عن تفاصيل الأكاديميات المشاركة والألعاب والفئة العمرية المستهدفة قبل انطلاق البطولة.