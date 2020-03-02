"تعليم صبيا" يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠

شاركت إدارة تعليم صبيا، في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠، تحت شعار "السلامة أولًا"، تحت رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بإشراف ومتابعة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي.

وتم وضع خطة متكاملة لإبراز هذه المناسبة بمشاركة كافة مكاتب التعليم للبنين والبنات، والمدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا.

وكرّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود مدير تعليم صبيا، خلال رعايته لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمركز الأمير سلطان الحضاري؛ نظير مشاركة إدارة التعليم في فعاليات هذه المناسبة العالمية.

وتتضمن المشاركة "أوبريت" فنيًّا قدّمه أطفال مدارس تعليم صبيا، إضافة إلى المشاركة في معرض الدفاع المدني بمركز الراشد مول بمدينة جيزان، والذي حوى عددًا كبيرًا من الملصقات واللوحات التوعوية والتثقيفية، والكتيبات المصورة والمطويات والنشرات الملونة التي تخاطب كافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم الأطفال وتلاميذ المدارس. كما تَضَمّنت مشاركة تعليم صبيا مطويات ونشرات توعوية ومعلومات مصورة عن خطط الإخلاء والإنقاذ التي نفّذتها الإدارة في المدارس التابعة لها، وإبراز دور قسم الأمن والسلامة المدرسية حيال هذه المناسبة، والدور الذي تقوم به في مدارس المحافظة بالتعاون مع مراكز الدفاع المدني؛ ومنها نماذج عن التوعية بمخاطر الكهرباء والتماسّ الكهربائي، وطرق مكافحة الحريق والحوادث المدرسية والمنزلية، وطرق الإخلاء في حالة الطوارئ، إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في المدارس واستغلال الطابور الصباحي لبثّ برامج توعوية للتعريف بهذه المناسبة، وحث الجميع على الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عن طريق الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية والمجلات الحائطية وغيرها من الوسائل التعليمية والتربوية.