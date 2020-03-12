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تماشيًا مع التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا وانتشاره

تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام

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أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.



وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.



ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.