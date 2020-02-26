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تعتبر هي الأولى من نوعها وبعد إجراءات طبية احترازية شديدة

إجراء عملية ولادة قيصرية للمرة العاشرة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد الله في بيشة، في إجراء عملية قيصرية نادرة لسيدة سعودية، وتعتبر هي العملية الأولى من نوعها؛ وذلك لوصولها عدد عشر عمليات قيصرية.



وتطلبت العملية إجراءات احترازية شديدة للحفاظ على سلامة الأم والجنين من عمل الأشعة والتحاليل وحجز كميات الدم اللازمة، ومن أهمها الأشعة التلفزيونية والرنين المغناطيسي؛ لمعرفة درجة التصاق المشيمة وانغراسها في الرحم.



واجتاز مستشفى الملك عبدالله ببيشة هذا التحدي الصعب؛ حيث تم تكوين فريق طبي متكامل، وقد استغرقت العملية 3 ساعات نظرًا لوجود التصاقات شديدة بين الرحم وجدار البطن الأمامي، وبين الرحم والأمعاء، ولكن بفضل الله تمكّن الفريق الطبي من فكّ الالتصاقات بدون أي مضاعفات، وقد تكللت العملية بالنجاح، وأنجبت المريضة طفلها، وغادرت المستشفى هي وطفلها بعد الرعاية الطبية التي تلقتها وهي بصحة جيدة ولله الحمد.



يذكر أن مثل هذه الحالات عالميًّا تصل نسبة انغراس المشيمة في الرحم إلى نسب عالية جدًّا؛ مما يعرض المريضة للنزيف الشديد واستئصال الرحم في هذه الحالات.