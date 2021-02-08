"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 07:06 PM

على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية العراق ويستعرضان العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في القاهرة اليوم، وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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