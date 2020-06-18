"المواصفات" تنظم ورشة عمل افتراضية عن "سابر".. السبت المقبل

تهدف لشرح إجراءات المطابقة قبل وبعد تطبيق متطلبات المنصة

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل افتراضية عن بعد للتعريف بمنصة سابر الإلكترونية وفوائد الربط بين المنصات الحكومية، يوم السبت المقبل، خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً.



وستتطرق الورشة لشرح إجراءات المطابقة قبل وبعد تطبيق متطلبات منصة سابر، والفوائد المحتملة من الربط بين المنصات الحكومية مثل سابر ومنصة فسح الخاصة بالهيئة العامة للجمارك، والتي تهدف إلى تسريع الوقت اللازم لطرح المنتجات وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية، وكذلك ضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، ودورها في الحد من دخول المنتجات غير الآمنة للسوق السعودي.



وستشهد الورشة عرضًا حيًا ومباشرًا عن كيفية تسجيل المنتجات في منصة سابر، وطريقة إصدار شهادات المطابقة للإرسالية، كما ستتضمن الورشة فقرة نقاشية عامة للإجابة على جميع استفسارات الموردين والتجار حول منصة سابر.



وكانت هيئة المواصفات قد أعلنت في وقت سابق عن ربط منصتي "سابر" و"فسح"، للإسهام في تقليص مدة فسح الشحنات بالمنافذ الجمركية وتسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.





وتسهل منصة "سابر" الإلكترونية على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيا، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.



ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في ورشة العمل التسجيل من خلال الرابط: https://bit.ly/3ddrJa6