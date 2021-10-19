"الحربي" و"القرني" على قنوات SSC.. و"فارس" و"الكعبي" على أبوظبي الرياضية

النخبة في الوصف والتعليق بـ"ديربي الرياض - الهلال والنصر" بنكهة آسيوية

يتسابق نخبة المعلقين على تقديم وجبة دسمة للمشاهد العربي، من الوصف والتعليق، مساء اليوم الثلاثاء، على مواجهة من العيار الثقيل تجمع الكبيرين في الهلال والنصر "ديربي العاصمة الرياض"، ولكن هذه المرة بنكهة آسيوية.

وسيكون ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك " في الرياض هو المسرح المنتظر لقمة دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الذي يجمع الهلال والنصر.

اللقاء المنتظر سينطلق عند التاسعة مساء اليوم بتعليق "الشهير" فهد العتيبي على قناة SSC HD7، فيما يعلق "الشاب" مشاري القرني على مجريات اللقاء عبر قناة SSC HD6.

وعلى قنوات أبو ظبي الرياضية يقوم المعلق المعروف فارس عوض، وكذلك علي الكعبي، بالتعليق والوصف على المواجهة المرتقبة.

وينقل اللقاء الكبير على قناة "يوتيوب" الاتحاد الآسيوي، بتعليق إنجليزي.