المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.