"الفالح": "أوبك بلس" هدفها المحافظة على استقرار أسواق النفط وتحقيق الفائدة للمستهلكين والمنتجين

خلال ترؤسه اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بجدة

عُقد اليوم في مدينة جدة الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وعضوية وزراء الطاقة والبترول لكل من (العراق والإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وكازاخستان)، ومشاركة وزراء الطاقة والبترول في (عمان والبحرين وفنزويلا وليبيا وجنوب السودان وأذربيجان وبروناي)، ومنظمة أوبك.

وفي كلمته الافتتاحية أكد المهندس الفالح الهدف المشترك لمجموعة أوبك بلس، المتمثل في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية؛ وهو ما يحقق الفائدة لكل من المستهلكين والمنتجين، إضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المجموعة بالرغم من التحديات الخطيرة التي واجهتها.

وطالب معاليه في كلمته دول العالم بإدانة الأعمال التخريبية التي وقعت السعودية ضحيتها خلال الأسبوع الماضي، بالرغم من عدم تأثيرها في إمدادات النفط؛ إذ إن هذه الأعمال التخريبية تؤثر في إمدادات الطاقة إلى العالم، وتعرِّض الاقتصاد العالمي لمخاطر إضافية.

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج عقب انتهاء اجتماعها التزامها بتحقيق التوازن في السوق، والعمل على استقراره على أساس مستدام.

وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن ارتياحها بشأن الدور المهم الذي لعبه "إعلان التعاون" في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من عام 2019، بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2018، مدعومًا بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة؛ إذ وصل معدل الالتزام في شهر إبريل الماضي إلى 168 %، وبلغ المعدل المتوسط للامتثال 120 % منذ يناير 2019 حتى الآن.

وقد وجَّهت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج من اللجنة الفنية، ومن الأمانة العامة لمنظمة أوبك، بالاستمرار في متابعة وتحليل التطورات في سوق النفط، وبصفة خاصة متابعة تقديرات المخزون النفطي خلال الأسابيع المقبلة، بغرض تمكين اللجنة الوزارية في اجتماعها المقبل من رفع توصياتها للمؤتمر الوزاري لأوبك، والاجتماع الوزاري لدول أوبك، والدول المنتجة من خارج المنظمة، المقرر عقده في يوليو 2019، بخصوص الإجراءات المناسبة الواجب اتباعها من جانب الدول المشاركة خلال النصف الثاني من عام 2019.

وأعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن تقديرها البالغ للترتيبات اللوجستية الممتازة، وحُسن الاستضافة.