صافرة "البلوي" تضبط مواجهة الأهلي والشباب.. وروماني يقود لقاء الفتح والنصر

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى الحكم فيصل البلوي، إدارة مباراة الأهلي والشباب، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (ختام االدور الأول) والتي يحتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

فيما يقود الحكم الروماني "أوفيديو هاتيغان" مواجهة الفتح والنصر، والتي ستقام مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.