بالصور.. فرع المجاهدين بالربع الخالي يحتفل باليوم الوطني

بتوزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين

احتفل منسوبو فرع إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية، قطاع الربع الخالي، بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، تضمن توزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقال منسوبو إدارة المجاهدين بالربع الخالي: إن هذه المناسبة تعد الأغلى على جميع المواطنين، مبينين في الوقت ذاته، أنه لا بد من بذل كل الجهود ومشاركة المواطنين أفراحهم.

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25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 07:06 PM

بتوزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين

بالصور.. فرع المجاهدين بالربع الخالي يحتفل باليوم الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل منسوبو فرع إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية، قطاع الربع الخالي، بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، تضمن توزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقال منسوبو إدارة المجاهدين بالربع الخالي: إن هذه المناسبة تعد الأغلى على جميع المواطنين، مبينين في الوقت ذاته، أنه لا بد من بذل كل الجهود ومشاركة المواطنين أفراحهم.

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