"صحي العويقيلة" يجري 23 ألف فحص بنقاط الفرز بمداخل المحافظة خلال "رمضان"

في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة "كورونا"

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية 23477 فحصًا طبيًّا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم التاسع من رمضان.

ونفَّذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

محافظة العوقيلة فيروس كورونا الجديد

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 10:50 PM

في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة "كورونا"

"صحي العويقيلة" يجري 23 ألف فحص بنقاط الفرز بمداخل المحافظة خلال "رمضان"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عرعر

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أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية 23477 فحصًا طبيًّا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم التاسع من رمضان.

ونفَّذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

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