"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا

احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .
جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.
احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .
جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.