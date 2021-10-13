"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا

احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .

جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

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13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443 10:39 PM

"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .

جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

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