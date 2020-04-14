تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل عدد الذين ثبتت إصابتهم إلى 46

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد تنزانيا

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:28 AM

ليصل عدد الذين ثبتت إصابتهم إلى 46

تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد تنزانيا

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