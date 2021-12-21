رئيس النادي الأهلي " النفيعي": نعمل بجهد من أجل تحقيق الكفاءة وتطعيم الفريق

قدم ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، الشكر للجماهير الأهلاوية التي ساندت الفريق الكروي الأول أمام الفيصلي، وكان كان لها الدور الكبير والفضل بعد الله ( على حد قوله ) في تحقيق الفريق نتيجة إيجابية أمام الفيصلي، والتأهل لدور ربع نهائي مسابقة أغلى الكؤوس.



وقال النفيعي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": «نعمل بجهد كبير على تحقيق الكفاءة المالية وتطعيم الفريق بالعناصر اللي يحتاجها ونسأل الله التوفيق».



وأبدى رئيس الأهلي سعادته بتأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، معرباً عن شكره للجماهير التي حضرت المباراة.



واختتم: «شكراً للجماهير التي حضرت ودعمت وكان لها الفضل بعد الله بهذه الفرحة، والشكر موصول لأخي عبدالله السيد على تكفله بمكافأة الفوز».