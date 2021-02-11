صندوق الاستثمارات يطلق مبادرة "تمكين" ذوي الإعاقة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".
وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.
وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.صندوق الاستثمارات العامة
بالتعاون مع "بياك".. لمساعدتهم على بداية المشاريع
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، مبادرة تمكين ذوي الإعاقة بالتعاون مع "بياك".
وقال "الصندوق": قدمنا من خلال المبادرة، للمستفيدين من جمعية الإرادة للموهوبين، برنامجًا تدريبيًّا متكاملًا، يعزز الجوانب النفسية والعملية.
وأضاف: هذا البرنامج من شأنه أن يساعدهم على خوض تجربة ريادة الأعمال وبداية مشاريع تجارية.