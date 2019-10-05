الأهلي يصعق الفيحاء بثلاثية ويصعد للمركز الثالث

تفوق فريق الأهلي على مضيفه الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده النقطي للنقطة الحادية عشرة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر.

بدأ النادي الأهلي بداية متوازنة مع ارتفاع رتم الأداء تدريجيًا إلى أن تمكن المهاجم تفاريس ديجانيني من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 22 بعد كرة طويلة من محمد خبراني تعامل معها بذكاء المهاجم الفطن وذلك بإسقاطها من فوق الحارس عامر شفيع المتقدم معلنًا تقدم فريقه بالهدف الأول.

وعند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي ارتقى الشاب عبدالباسط هندي لكرة حسين المقهوي من كرة ركنية حولها برأسه داخل الشباك الفتحاوية لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين دون رد.

بدأ الشوط الثاني واستمر التفوق الأهلاوي الكاسح ولم تمض سوى سبع دقائق حتى تمكن الهداف عمر السومة من تعميق جراح الفيحاء بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعد كرة عرضية من عبدالرحمن غريب حولها السومة برأسه داخل الشباك

حاول الفيحاء الخروج بحفظ ماء الوجه ولو بتسجيل هدف للتقليص ولكنّ الأهلاويين أحكموا قبضتهم على الملعب لتنتهي المواجهة بفوز أهلاوي قوامه ثلاثة أهداف دون رد.